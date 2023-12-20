Три лучших постных блюда на Сочельник: пошаговые рецепты
Сочельник в Украине сейчас празднуется 24 декабря. Это вечер перед Рождеством, когда семья собирается за ужином, когда на стол ставят 12 блюд и каждое из которых имеет свое символическое значение.
Традиционно блюда должны быть постными. По украинским традициям, главными блюдами Святого вечера являются кутья и компот.
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О лучших рецептах кутьи и компота вы можете прочитать в предыдущих наших материалах, а сегодня предлагаем вам рецепты постных голубцов, салатов и вареников.
Вареники с капустой
Для теста нужно приготовить: примерно 0,5 кг муки, 250 мл воды, 2 ст. ложки растительного масла, щепотку соли.
Ингредиенты для начинки:
- Квашеная капуста – 300 г
- Сушеные грибы или свежие шампиньоны – 50 г
- Лук – 1 шт.
- Соль, перец – по щепотке
Приготовление:
- Оставьте сушеные грибы на ночь в воде. Затем отварите их 20 минут в подсоленной воде, откиньте на дуршлаг и нарежьте.
- Очистите лук, порежьте мелко и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте квашеную капусту и нарезанные грибы, тушите 10-15 минут, посолите и поперчите.
- Пока начинка остывает, приготовьте тесто. Смешайте муку, растительное масло, воду и соль, замесите эластичное тесто. Раскатайте тесто, и стаканом вырезайте кружочки.
- Выложите на каждый кружочек начинку и слепите вареники.
- Отварите вареники в подсоленной воде 5-7 минут. Подавать вареники с капустой лучше с поджаренным луком.
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Песни голубцы
Ингредиенты:
- Капуста – кочан
- Рис – 150 г
- Морковь – 1 шт
- Грибы шампиньоны – 10 шт
- Лук – 1 шт
- Томатная паста – 2 ст.л
- Соль и перец – по вкусу
Как готовить песни голубцы
Возьмите кочан капусты средней величины, вымойте его, очистите от верхних листьев. Положите кочан капусты в кипяток и постепенно аккуратно отделяйте листья друг за другом. С охлажденных листьев срежьте толстые прожилки.
Приготовьте начинку. Рис отварите до полуготовности и остудите. Лук нарежьте и измельчите. Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета, добавьте тертую морковь и грибы. Лук смешайте с фаршем, рисом, солью, перцем.
Положите начинку в центр капустного листа. Заверните капустный лист конвертиком, чтобы не выпадала начинка. Голубцы выложите в большую кастрюлю, залейте до половины водой и тушите под крышкой 40 минут.
Винегрет с нутом
Поставьте вариться 2 свеклы, 2 картофелины и 2 морковки. По возможности, запеките овощи, тогда вкус салата будет более насыщенным.
Пока овощи готовятся, нарежьте мелко 3 соленых огурца, всыпьте их в глубокую миску, туда покрошите мелко луковицу, добавьте банку консервированного нута (200 г) или отварите нут в соленой воде.
Отварные овощи очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте нарезанные ингредиенты в глубокой миске, сбрызните маслом и перемешайте.
Предлагаем рецепт "жидкой кутьи", которая заправляется компотом.
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