Три мощные шестибалльные магнитные бури ожидаются на Земле: как защититься

Всю неделю на Земле будут продолжаться магнитные бури красного уровня. В течение трех суток – с 18 по 20 декабря – ожидаются геомагнитные штормы силой в 6 баллов.

Согласно данным Meteoagent, геомагнитные возмущения пойдут на убыль с 21 декабря, когда удары стихнут до 4 баллов (оранжевый уровень).

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Что делать в период магнитных бурь

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головную боль, могут появиться раздражительность, перепады настроения, повышения или понижения артериального давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном, также может наблюдаться обострение хронических болезней.

Чтобы чувствовать себя лучше, рекомендуется:

Надо пить достаточно чистую воду, зеленый или травяной чай. А от кофе, алкогольных напитков и энергетиков следует отказаться вообще.

Питание должно быть сбалансированным. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

Больше гуляйте на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки в жизнь. Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций.

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