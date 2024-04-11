Три правила для пышных гортензий в саду: соседи будут завидовать вашим цветущим кустикам

Гортензии с их огромными и красивыми цветами всегда были одним из любимых растений во многих садах. И как именно добиться буйного и привлекательного цветения этих замечательных растений.

Эксперт по садоводству Hoselink Бен Хейман поделился несколькими важными советами, которые помогут вам создать настоящую цветущую красоту в вашем саду.

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Одной из ключевых рекомендаций является правильная обрезка. Бен Хейман подчеркивает, что правильная обрезка гортензий гарантирует их эффектное цветение и способствует здоровому росту растений. Обрезка рекомендуется производить ранней весной, чтобы ускорить рост цветов. При этом важно удалять мертвые, поврежденные или больные части растения и прореживать плотные участки, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к центру растения.

Относительно высоты растения рекомендуется срезать его до 30-40 см от земли. Это будет способствовать новому росту и позволит получить больше цветоносов. Важно отметить, что гортензии являются достаточно устойчивыми растениями, поэтому можно обрезать их даже над гнилью или ниже направляющей на 30-40 см, не причиняя вреда.

Кроме обрезки важно также учитывать кислотность почвы, поскольку она влияет на цвет цветов гортензий. Кислый грунт способствует синему цветению, а щелочной – розовому или красному. Если вы хотите знать точный pH вашей почвы, можно приобрести набор pH тестов.

Напомним, садоводы назвали лучшее время для обрезки гортензий.

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