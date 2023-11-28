Три правила, как помогут купить качественный чеснок

Выбрать качественный чеснок очень просто, если учесть несколько важных факторов. Тогда чеснок будет иметь отличный аромат и вкус.

Прежде всего чеснок должен быть плотным, без видимых повреждений. Кожица должна быть сухой и цельной.

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1. Твердость. В первую очередь нужно проверять твердость чеснока. Для этого нужно слегка надавить на зубчик. Если сопротивляется, значит, чеснок свежий.

2. Стручок очень компактный, с гладкой и сухой белой кожурой. Не должно быть признаков плесени (отсутствия черного порошка). Кожица должна быть без трещин, порезов или других повреждений.

3. Чеснок должен быть без признаков произрастания, поскольку это указывает на то, что чеснок старый.

Вы найдете чеснок в супермаркете или продуктовом магазине, обычно рядом с луком и картофелем. Его могут продавать в отдельных капсулах или паковать в небольшие сетчатые пакеты.

Вот несколько признаков, указывающих на то, что чеснок некачественный:

Кожица вмята или повреждена.

Зубки мягкие или засохшие.

Чеснок имеет неприятный запах.

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