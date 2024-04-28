Три причины начать есть больше лука назвали эксперты

Лук – это не просто овощ, который придает вкус вашим блюдам. Она обладает множеством полезных свойств, которые могут значительно улучшить ваше здоровье.

Как отмечают эксперты по Healthline, лук улучшает здоровье сердца. Она содержит полифенол под названием кверцетин, помогающий снизить высокое кровяное давление и уровень триглицеридов. Исследования показали, что "лук без слез" может помочь защитить от болезней сердца.

Лук темного цвета, как красный лук и лук шартрез, содержит наибольшее количество кверцетина.

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Лук богат антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, которые помогают восстанавливать и защищать поврежденные клетки вашего тела. Лук - это один из лучших источников флавоноидов (включая кверцетин), фитохимических веществ с мощными антиоксидантными свойствами. другие виды лука.

Этот овощ может снизить риск рака. Исследования показали, что красный лук, в частности, наиболее эффективен в уменьшении количества клеток рака толстой кишки и молочной железы. Это опять же из-за высокого уровня кверцетина и антоциана (другого типа флавоноидов-антиоксидантов).

Употребление лука может помочь уменьшить воспаление и предотвратить повреждение свободными радикалами.

Кому следует избегать употребления лука

Некоторые люди чувствительны к олигосахаридам и фруктану (полисахариду), который содержится в луке. Лук может быть проблематичным для многих людей, вызывая газообразование, вздутие живота, запор и диарею.

Зеленая ботва лука обычно не является проблемой для вышеперечисленных людей.

Как избавиться от лука?

Употребление лука может сопровождаться появлением неприятного запаха из полости рта. Однако его легко избавиться.

После употребления лука тщательно чистите зубы, десну и внутреннюю поверхность щек. Используйте зубную нить. Чистите также язык. Полощите рот жидкостью для полоскания.

Выпейте молоко, йогурт или творог. Попробуйте травяной напиток с петрушкой, зеленым луком и крапивой.

Пожуйте петрушку, шалфей или фенхель, или выпейте чай с имбирем. Пожуйте кофейные зерна.

Репчатый лук является популярным ингредиентом во многих блюдах, но как его почистить и нарезать без слез. UAportal рассказывает о 15 действенных методах.

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