Три привычки присущи людям, которые никогда не толстеют

Кто из нас не мечтает есть все, что душа пожелает, и не поправляться? К сожалению, так не бывает. Но есть несколько простых правил, которые помогут вам поддерживать здоровый вес.

Следуя этим простым правилам, вы сможете поддерживать здоровый вес и чувствовать себя отлично, пишет РадиоТрек. Не забывайте о качественном сне и контроле стресса. Эти факторы также влияют на ваш вес.

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1. Ешьте здоровую пищу. Это не значит, что нужно полностью отказаться от любимого лакомства, но важно, чтобы основа вашего рациона состояла из полезных продуктов. Сосредоточьтесь на свежих овощах, фруктах, цельнозерновых злаках, нежирном белке и полезных жирах.

2. Не переедайте. Мозгу нужно около 20 минут, чтобы получить сигнал о сытости. Поэтому ешьте медленно, тщательно пережевывая еду, и вставайте из-за стола, когда почувствуете легкое чувство голода. Не ешьте поздним вечером и ночью, ведь это может привести к набору веса.

3. Будьте физически активны. Регулярные физические упражнения помогут сжечь лишние калории, нарастить мышцы и улучшить общее самочувствие. Старайтесь ежедневно ходить пешком, бегать, плавать или заниматься другими видами спорта, которые вам нравятся.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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