Три простых в уходе растения способны очистить энергетику в доме и привлечь финансовое состояние.

Какие комнатные растения привлекают деньги и очищают энергетику в доме

Мечтаете о финансовом достатке? Может быть, вам помогут в этом комнатные растения! Согласно народным приметам, некоторые цветы обладают магнитной силой, способной притягивать деньги и улучшать энергетику в доме.

Об этом пишет РадиоТрек. Кроме комнатных растений, для улучшения финансового положения важно также прилагать усилия – работать, развиваться, искать новые возможности. А вера в себя и позитивное мышление помогут вам на пути к богатству.

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Вот три из них:

1. Толстянка (Денежное дерево)

Это пухленькое растение с мясистыми листьями – настоящий символ богатства.

Говорят, что чем толще ее листья, тем больше денег она принесет.

Ухаживать за толстянкой просто: ей нужен яркий свет и умеренный полив.

Чтобы усилить ее "денежные" свойства, усадите ее в горшок красного цвета и закопайте на дно несколько монет.

Поливая растение, визуализируйте то, о чем мечтаете, и просите его помочь вам достичь богатства.

2. Кактус

Эти колючие друзья не только оригинально выглядят, но и согласно поверью "открывают" денежные каналы.

Их колючки якобы впитывают негативную энергетику и превращают ее в положительную, способствуя финансовому благополучию.

Кроме того, кактусы неприхотливы в уходе – им нужно много солнца и жидкий полив.

Поставьте кактус на подоконник, где он будет получать много света и визуализируйте, как ваши доходы растут.

3. Замиокулькас (Долларовое дерево)

Это элегантное растение с блестящими листьями, как полагают, приносит удачу и богатство только тем, кто искренне его любит.

Ее "денежные" свойства усиливаются, если получить ее в подарок.

Замиокулькас неприхотлив в уходе – он может жить даже в тени и не нуждается в частом поливе.

Поставьте его в уютное место в доме и поблагодарите его за то, что оно приносит вам богатство.

Напомним, мы рассказали, как привлечь к себе деньги.

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