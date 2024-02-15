Три растения, которые нужно обрезать в феврале для здорового роста и плодотворного цветения

Хотя февраль – это поздняя зима, садоводы уже могут начать подготовку к весеннему и летнему сезону. Одной из ключевых задач в этом месяце является обрезка определенных видов растений.

Обрезка улучшает здоровье растений, пропуская воздух и стимулируя цветение. Она также становится легче в феврале, когда ветви отчетливо видны без листьев.

Однако важно знать какие растения обрезать, ведь неправильная обрезка может им навредить. Специалисты по садоводству Jacksons Nurseries поделились с Express списком трех распространенных растений, нуждающихся в обрезке в феврале.

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1. Рододендроны:

Вы можете обрезать ставшие неопрятными рододендроны, слишком крупными или цветут менее обильно. Выберите безморозный день и обрежьте ветки до места разветвления. Удалите внутренние ветки, на которые не попадает свет, а также больные стебли. Цель обрезки – поддерживать естественную форму рододендрона и обеспечить циркуляцию воздуха.

2. Раннецветущие листопадные кусты:

Ежегодная обрезка этих кустов стимулирует сильный рост и обильное цветение. Обрезайте только те кусты, которые уже закончили цветение в феврале. Избегайте обрезки кустов, цветущих в марте-мае, до конца их цветения. Цель обрезки – создать открытую, воздушную форму куста, что обеспечит циркуляцию воздуха.

3. Глициния:

Глициния требует регулярной обрезки, и февраль – идеальное время для этого. Обрезка улучшит цветение глицинии и предотвратит ее разрастание в нежелательные места. В феврале обрежьте волнистые побеги до двух-трех почек безлистных стеблей. Помните, что правильная обрезка – это залог здорового и красивого сада.

Обращайте внимание на особенности каждого растения и придерживайтесь рекомендаций специалистов.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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