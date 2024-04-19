Три самые грязные части тела, которые вы забываете помыть под душем

Мыться в душе каждый день – обязательное условие гигиены тела. Однако большинство людей игнорируют мытье определенных частей тела.

Согласно новому исследованию, проведенному командой исследователей из Университета Джорджа Вашингтона, есть три части тела, которые люди, вероятно, забывают тщательно мыть:

За ушами: здесь накапливается кожное сало, мертвые клетки кожи и грязь, что может привести к воспалительным заболеваниям кожи, таким как себорейный дерматит.

Между пальцами ног: влажная и темная среда между пальцами ног способствует росту бактерий и грибков, что может привести к грибку ногтей, бактериальному дерматиту и другим инфекциям.

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Внутри пупка: влажная, складчатая природа пупка делает его идеальным местом для размножения бактерий и грибков, что может привести к воспалению, инфекции и неприятному запаху.

Чтобы сохранить здоровье кожи и избежать инфекций, важно тщательно мыть эти часто забытые участки каждый день или два раза в день. Используйте мягкое мыло и воду, а также мягкую мочалку или ватную палочку, чтобы добраться до труднодоступных мест, советуют эксперты.

Вот несколько дополнительных советов по очищению этих трех участков:

За ушами: используйте кончики пальцев или мягкую мочалку, чтобы осторожно очистить кожу за ушами, обращая внимание на все складки.

Между пальцами ног: тщательно мойте каждый палец ноги и пространство между ними, используя мягкую мочалку или щетку.

Внутри пупка: используйте ватный диск или кончик пальца, смоченный мягким мылом, чтобы осторожно очистить внутреннюю часть пупка, не втирая слишком сильно.

Следуя этим простым советам, вы можете сохранить чистоту и здоровье вашего тела.

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