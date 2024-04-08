Три совета по уходу помогут получить огромные цветы орхидеи: что советуют специалисты

Выращивать орхидеи может быть просто, пообещал эксперт по цветам из садоводческого центра Smith's Gardentown. Он дал три совета, чтобы орхидеи радовали большими цветами.

Обратив внимание зрителей на старую коричневую часть, являющуюся ответвлением зеленого стебля, он начал отрезать коричневую часть. Об этом сообщает Express.co.uk.

По его словам, следует срезать любые коричневые части стебля. В свою очередь зеленые корни означает, что орхидея должным образом увлажнена, тогда как серебристые корни означает необходимость поливать орхидею.

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Эксперт также не сторонник ежегодно пересаживать орхидею в горшок, и он также не увлекается удобрениями, которые, по его признанию, заставят расти больше листьев, а не цветы. Он считает, что люди боятся поливать свои орхидеи, но уточнил, что большинство орхидей являются выходцами из тропических лесов, поэтому они ценят полив.

Дайте достаточно воды и света, а также обрезайте, когда необходимо, чтобы побуждать орхидеи к повторному цветению.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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