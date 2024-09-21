Три знака зодиака, которые не ценят секс: каких женщин не стоит ждать в постели

Среди женских знаков зодиака есть те, кто не придает большого значения сексу в своих отношениях. Некоторые могут считать секс частью отношений, но не основным аспектом. Другие часто ищут новые впечатления и обычный секс может быстро надоесть ей. В то же время бывают женщины, предпочитающие глубокие эмоциональные связи и не воспринимающие секс как ежедневную обязанность. Какие знаки зодиака относятся к сексу очень серьезно, читайте дальше.

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Овен

Женщина-Овен отличается своей решительностью, касающейся и любовных отношений, но секс для нее не является обязательным элементом. Ей может быть достаточно редких интимных моментов, и даже они могут быть для нее слишком частыми. Она ищет в отношениях более глубокие, духовные связи, которые физический аспект не всегда может обеспечить.

Любовь она рассматривает как подлинную только в контексте более серьезных обязательств, таких как желание иметь детей.

Близнецы

Женщина-Близнецы может удивить своей непредсказуемостью. Ее стремление к новизне приводит к быстрой скуке, даже когда дело доходит до секса. Если ее партнер не способен вносить разнообразие в отношения, он может быстро утратить интерес. Как и женщина Овен, она ценит глубокое понимание и доверие в отношениях больше, чем физический аспект.

Любовь становится для нее важной, если она видит в партнере потенциального супруга для брака.

Весы

Женщина-Весы привлекает мужчин своим обаянием, но их интерес часто проходит, когда они узнают ее лучше. Мужчины могут быть подвержены частым физическим контактам, но женщина-Весы предпочитает более глубокие эмоциональные связи. Ее тело не станет доступным просто так; она требует, чтобы партнер был готов к более серьезным отношениям.

Она может отказывать в интимных отношениях, пока не будет уверена, что партнер действительно достоин ее доверия.

Рыбы

Женщина-Рыба, с ее эмоциональной чувствительностью, не ставит секс в центр своего внимания. Она может сохранять эту сферу жизни до брака и предпочитает секс в контексте единственного, особого лица. Для нее интимность должна быть романтичной, постепенной и нежной, и она не воспринимает быстрые или поверхностные отношения.

Ее представление о любви всегда будет сосредоточено на более серьезных ощущениях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые не могут отказаться от алкоголя.

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