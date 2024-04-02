Цензура не досмотрела: как показывали в кино СССР неравенство

Так, друзья — сегодня будет очень интересный пост, в котором я расскажу о советском неравенстве, которое неоднократно было показано в самих же советских фильмах. Как известно, на этапе своего создания СССР был провозглашён "государством рабочих и крестьян", в котором обязательно должно было быть "всеобщее равенство" — мол, все должны быть равны, всё имущество было "обобществлённым" и разделялось по равным долям среди всех членов общества.

Идея эта была изначально абсурдной и неоднократно высмеивалась писателями раннесоветской эпохи — от Ильфа и Петрова до Андрея Платонова. Тем не менее, советская пропаганда продолжала рассказывать о каком-то "всеобщем равенстве" чуть ли не до восьмидесятых годов — когда сказки о "равенстве" звучали уже совсем смешно. Всем давно было известно, что в стране существует класс "избранных" (номенклатурщиков, чиновников, партийных аппаратчиков и прочих), который живёт совсем не так, как большинство нищих советских граждан — а имеет огромные квартиры, слуг, шикарные автомобили и имеет возможность выезжать за границу.

Что самое интересное — жизнь такого советского "высшего класса" (в номинально "бесклассовом" обществе) иногда показывали в советских фильмах. Об этом мы и поговорим в сегодняшнем посте.

"Девушка без адреса", 1958 г.

В фильме "Девушка без адреса", снятом в 1958 году, по какому-то недосмотру цензоров была показана жизнь целой номенклатурной семейки. Впрочем, это были уже времена хрущёвской оттепели, и такие вещи стали вполне допустимы на экранах — тем более, что богатенькая номенклатурная семья была показана в качестве отрицательных героев. И тем не менее, советские граждане (большинство из которых на тот момент жило в коммуналках) увидели, как живут "равные, равнее других".

По сюжету фильма попавшая в Москву девушка Катя Иванова скитается в поисках работы, и случайно попадает под колёса автомобиля богатенькой дамочки, которая затем зазывает Катю к себе в квартиру в качестве домработницы. Муж дамочки — большой чиновник, который время от времени ходит на работу, выписывая какие-то малопонятные распоряжения и попросту спя на рабочем месте.

Две огромные проходные комнаты — гостиная и столовая из квартиры номенклатурщика.

В "Девушке без адреса" обалдевшим советским гражданам показали жизнь советского высшего класса — семья чиновника жила в огромной квартире в центре Москвы, одна прихожая в которой была больше типовой бесплатной совковой хрущёвки, квартира была обставлена шикарной антикварной мебелью и выложена дорогими коврами (шик пятидесятых годов), в семье был личный автомобиль — и, вероятнее всего, не один.

Что интересно — для контраста в фильме показали ещё и типовую совковую перенаселённую коммуналку — с очередями в ванную и скандалами между жильцами.

"Москва слезам не верит", 1979 г.

В фильме есть эпизод, когда главная героиня Катерина вместе с подругой Людмилой попадают в квартиру в высотном доме, в которой живёт далеко нерядовая советская семья.

Только один антикварный буфет из шикарной профессорской квартиры займёт половину бесплатной советской хрущёвки.

Квартира семьи не столь шикарная, как в "Девушке без адреса" — но тем не менее, это тоже далеко не рядовое советское жильё вроде общежитий, перенаселённых коммуналок и бесплатных хрущёвок, в которых ютилось большинство советских граждан. В квартире высокие потолки и много комнат, она обставлена шикарной антикварной мебелью и аксессуарами, дом имеет несколько лифтов и шикарный холл, в котором сидит бабка-вахтёрша, охраняющая покой советского "высшего класса".

У Катерины и Людмилы появляется короткая возможность пожить жизнью того самого "высшего класса" — они затевают приёмы с шикарными ужинами и танцами, ходят на театральные премьеры, одеваются в модные платья и делают причёски как в модных "западных" журналах. Словом — ведут образ жизни бездельников, "золотой молодёжи" из номенклатурных семей.

И таким контрастом со всем этим смотрится показанная в фильме жизнь обычных советских граждан — с их маленькими квартирками, тесными общежитиями и серой беспросветной жизнью заводских работников...

"Королева бензоколонки", 1962 г.

Хороший, кстати, фильм — о том, как все творческие начала и созидательная энергия убивается совковой системой, бюрократией и вопросом "а кому всё это нужно". Добрая и инициативная девушка Людмила попадает на работу автозаправщицей, где сталкивается с проблемой "кондовости" системы и непробиваемости бюрократического аппарата — с чем по мере сил старается бороться.

Впрочем, по теме нашего поста фильм интересен другим. Среди бесчисленного множества нищих хлеборобов, бедных кинопрокатчиков и обшарпанных жизнью рабочих на заправку однажды заезжает совсем не такая семья. Семья ездит на автомобиле "Чайка" — который в СССР был невиданной роскошью, по должности положенной человеку, не ниже ранга замминистра. Из машины выходят люди, одетые в шикарную одежду, из радио в автомобиле доносятся модные джазовые ритмы "западной" эстрады, а девочка из числа пассажиров крутит на талии новомодный гимнастический обруч — на что с завистью смотрит сотрудница заправки Рогнеда Карповна.

Это совсем короткий эпизод фильма, который однако показывает, что где-то в СССР есть совсем другая жизнь — богатая, западная, полная красивых вещей и шикарных автомобилей — словом, такая, которую всячески клянут и ругают советские СМИ, вещающие для обычных советских граждан.

"Джентльмены удачи", 1971 г.

Не буду пересказывать сюжет этого фильма брежневской эпохи — думаю, он вам всем достаточно хорошо известен. В контексте нашего исследования очень интересен эпизод с дачей профессора Мальцева — которая является образцом того самого советского неравенства, о котором идёт речь в посте. Как вы помните, по сюжету фильма троица уголовников под предводительством Трошкина (Леонова) обосновывается на даче у профессора незадолго до Нового года.

Очень интересно, что представляет собой эта самая "дача", которая вероятнее всего находится в одном из "блатных" дачных кооперативов — большинство из которых в те годы находилось за высокими глухими заборами и под охраной. Это самый настоящий коттедж с огромной гостиной с камином и роялем, с ванной комнатой (!) и горячей водой даже в зимний период (!!). А это значит, что в "блатном" дачном посёлке есть и канализация, и котельная, и "зимний" водопровод глубокого залегания, который не перекрывают в ноябре.

А теперь вспомните, как в те годы выглядело абсолютное большинство дерьмовых советских "дач" обычных советских граждан. Это были дощатые домики с одной комнатой и "верандой", с туалетом на улице (в виде будки с выгребной ямой) и в лучшем случае с привозным газом. Что самое интересное — даже при наличии денег обычным людям не разрешали строить нормальный дом с печкой — так как это считалось "превышением" каких-то там норм. Ну а о том, что в СССР есть совсем другие дачи для избранных категорий граждан — люди узнавали лишь иногда из добрых советских фильмов.

Вместо эпилога.

Ну что тут сказать? Как видите, СССР был страной самого настоящего неравенства — которое умело скрывалось, но тем не менее, иногда просачивалось в фильмы. При этом совковые книжки и учебники до самого последнего дня СССР твердили о том, что Советский Союз — это "государство рабочих и крестьян, в котором все равны". Мол, именно для этого мы и устроили революцию 1917 года...