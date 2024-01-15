Цикады в США устроят массовые оргии и увеличат свои популяции впервые за более чем 200 лет

Два выводка цикад, которые появляются раз в 13 или 17 лет, появятся одновременно в 17 штатах США в этом году. Цикады – это насекомые, которые проводят большую часть своей жизни под землей, питаясь соком корней растений. Когда им исполнится 13 или 17 лет, они выходят на поверхность, чтобы размножиться.

Этот процесс происходит одновременно для всех цикад того же выводка, что делает его чрезвычайно впечатляющим зрелищем, пишет IFLScience.

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В 2024 году появятся два выводка цикад: Brood XIX (13-летние) и Brood XIII (17-летние). Brood XIX будет замечен в Алабаме, Арканзасе, Джорджии, Иллинойсе, Индиане, Кентукки, Луизиане, Миссури, Миссисипи, Северной Каролине, Оклахоме, Южной Каролине, Теннесси и Виргинии. Brood XIII будет размножаться в Айове, Висконсине, Иллинойсе, Индиане и, возможно, Мичигане.

Цикады известны своим громким пением, которое они используют для привлечения самок. Их пение может быть очень громким, достигая 105 децибелов, что громче газонокосилки.

Цикады не наносят вред людям или домашним животным. Однако они могут причинить вред молодым деревьям, если отложат яйца на их ветви.

Цикады являются важнейшим элементом экосистемы. Они являются пищей для многих животных, включая птиц, летучих мышей и змей. Они также помогают обогащать почву, когда погибают.

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По данным издания, когда цикадам приходит время вылупляться, они вырываются из места, где прятались в земле более десяти лет, и сбрасывают свои экзоскелеты. Событие, которое происходит раз в их жизни, — это то, что должно произойти, чтобы они могли размножаться, и это кратковременная массовая оргия.

К сожалению, эта оргия может быть сорвана грибком, передающимся половым путем. Грибок под названием Massospora cicadina разрушает репродуктивные органы цикад, и инфицированные особи часто теряют свои брюшки.

Несмотря на угрозу грибка, это все равно будет невероятным зрелищем увидеть появляющиеся одновременно выводки цикад, отмечают авторы статьи.

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