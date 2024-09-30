Цвета волос, которые добавляют возраста: что не стоит выбирать после 50

Если вы решили красить волосы в возрасте 50 лет и старше, стоит избегать ярко-рыжих, черных, желтых блондовых оттенков, а также неестественных цветов.

Такие цвета не только могут визуально добавлять возраста и выглядеть неестественно, но и акцентируют внимание на покраснениях и морщинах на лице. Об этом пишет ТСН.

Перед тем, как решить изменить цвет волос в зрелом возрасте, стоит учесть несколько важных моментов. Например, если вы естественно не являетесь брюнеткой с чистой фарфоровой кожей, стоит осторожно относиться к очень темным цветам, поскольку они могут визуально добавить 5-10 лет.

Темные цвета, в частности черный, могут еще больше выделить несовершенства кожи, морщины и другие возрастные изменения, которых после 50 лет становится больше. В результате лицо может выглядеть тусклым.

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Желтый блонд станет неактуальным в 2025 году. Но даже если он оставался бы популярным, его лучше избегать после 50. Такой оттенок выглядит "дешево" и может создать простой образ даже у женщины с эффектной внешностью.

Не рекомендуется красить волосы в ярко-рыжий цвет, поскольку он может подчеркнуть любые покраснения и сосудистую сетку, которая с возрастом может появляться на коже лица.

Также следует избегать искусственных оттенков, таких как красный, розовый, фиолетовый, синий или зеленый. На женщинах после 50 лет такие цвета могут выглядеть неуместно. Однако стилисты отмечают, что эти оттенки можно использовать как акценты, если вы готовы к экспериментам. Например, в технике мелирования.

Напомним, ранее стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.

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