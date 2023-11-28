Цветы в доме круглый год: как прорастить тюльпаны на подоконнике без грунта

Тюльпаны – красивые цветы, ассоциирующиеся с весной. Однако их можно выращивать дома в любое время года.

Чтобы они зацвели, модно обойтись без горшков с грунтом. Издание santeplusmag рекомендует использовать для этого только воду. Один из способов вырастить тюльпаны дома – это выгонка луковиц в воде в стеклянных высоких емкостях.

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Отмечается, что для выгонки пригодны луковицы цветущих цветов весной. Выбирайте также здоровые, крупные, жесткие луковицы. Чем больше луковица, тем щедрее будет цветение.

Для начала луковицы нужно охладить примерно 20-40 суток, чтобы они думали, что уже перезимовали. Например, заверните их в бумажное полотенце и поместите в холодильник, где храните овощи. Однако желательно, чтобы они "зимовали" без соседей. Если вы приобретаете луковицы, вам не нужно будет проходить этот шаг.

После того как луковицы остынут, храните их в прохладном, сухом месте подальше от света.

Возьмите вазу или стеклянную банку, в которой будете высаживать луковицы. На дно налейте немного воды где-то высотой в сантиметр. Выложите луковицы плотно друг к другу, чтобы они не всплывали. Желательно, чтобы только низ луковицы тюльпана касался воды, иначе они сгниют.

Альтернативный способ – наполнить вазу декоративными камешками, а затем добавить воды. Луковицу необходимо поставить на камни, чтобы она смочила только место, из которого полезут корни.

Поставьте вазу с луковицами в темном прохладном месте. Это будет стимулировать развитие корней и будет способствовать прорастанию луковиц. В этот период каждую неделю меняйте воду.

Через месяц, когда луковицы начнут прорастать, перенесите вазу в светлое теплое место. Избегайте прямых солнечных лучей. Время от времени поворачивайте вазу, чтобы обеспечить равномерное освещение.

Убедитесь, что в весе всегда есть вода, чтобы корни оставались увлажненными, но не позволяйте луковице намокнуть. Не забывайте постоянно менять воду и поддерживать уровень влажности.

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