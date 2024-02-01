Цветы в вазе будут долго стоять благодаря алкоголю и уксусу: как воспользоваться лайфхаком

Свежие цветы дома – это всегда приятно. Они дарят радость и атмосферу праздника. Но, к сожалению, их красота недолговечна.

Чтобы продлить жизнь букета, следует придерживаться нескольких простых советов, пишет издание SantePlusMag.

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1. Не ставьте цветы рядом с фруктами

Фрукты производят этилен – газ, который ускоряет увядание цветов. Поэтому не ставьте букет рядом с вазой с фруктами, особенно с такими, как бананы, груши и яблоки.

2. Добавьте уксус и сахар

Этот простой трюк поможет продлить жизнь цветам на несколько дней. Смешайте две столовых ложки яблочного уксуса и две столовых ложки сахара в чистой воде в весе. Не забывайте менять воду каждый день.

3. Используйте дистиллированную воду

Водопроводная вода может содержать хлор и фтор, вредные для цветов. Поэтому для букетов лучше использовать дистиллированную воду.

4. Добавьте алкоголь

Алкоголь обладает антибактериальными свойствами, которые помогают предотвратить загнивание цветов. Добавить несколько капель водки или другого прозрачного алкогольного напитка в воду в весе.

5. Меняйте воду каждый день

Цветы пьют воду, поэтому важно менять ее каждый день. При этом удаляйте из вазы все отцветшие цветы и листья.

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