Цветы вдов: Какие 7 видов комнатных растений запрещено держать одиноким женщинам

Какие комнатные растения нельзя держать дома одиноким женщинам, потому что они найдут пару

По народным поверьям, существует ряд цветов, которые нельзя держать дома одиноким женщинам, если они хотят счастливо выйти замуж. Эти растения считаются "цветами старых дев" и могут принести несчастье в семейной жизни.

Конечно, верить в эти поверья или нет – это личное дело каждого. Однако если вы хотите, чтобы в вашей жизни было все хорошо, лучше не рисковать и не держать дома эти цветы, пишет ТСН.

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Фикус

Ранее фикус считался символом обилия и процветания, и его часто можно встретить в домах. Однако со временем отношение к этому растению изменилось. Сейчас многие считают, что фикус приносит женщинам несчастье в семейном плане. Если держать фикус дома, можно лишиться любимого. Поэтому это растение еще часто называют "цветком вдов".

Плющ

Плющ является символом одиночества и отвращения к мужчинам. По народным поверьям, это растение отгоняет мужчин от дома, в котором оно находится. Поэтому незамужним девушкам не рекомендуется держать плющ дома.

Золотая лиана

Золотая лиана, или сциндапсус, представляет собой популярное декоративное растение, которое часто можно встретить в домах. Однако по народным поверьям, она забирает у мужчин, живущих в доме, сначала мужскую силу, потом здоровье, а позже даже жизнь. Поэтому женщинам, желающим выйти замуж, не рекомендуется держать золотую лиану дома.

Сансевиерия

Сансевиерия, или "щучий хвост", является неприхотливым растением, которое может жить практически без присмотра. Однако по народным поверьям, сансевиерия приносит в дом негативную энергию, направленную на разрушение семейного благополучия. Поэтому женщинам, желающим выйти замуж, не рекомендуется держать сансевиерию дома.

Диффенбахия

Диффенбахия является ядовитым растением, представляющим опасность маленьким детям и домашним животным. Она выделяет вредные испарения, вызывающие головную боль. А у мужчин под влиянием этих испарений возникает убыль сексуальной активности, могут случаться сердечные приступы, обостряться хронические заболевания. Поэтому женщинам, желающим выйти замуж, не рекомендуется держать диффенбахию дома.

Хойя

Хойя является красивым и экзотическим растением, которое имеет вьющиеся цветы. Однако по народным поверьям, хойя является настоящим врагом мужчин. Считается, что хойя может отравить мужчину и привести к его смерти. Поэтому женщинам, желающим выйти замуж, не рекомендуется держать хойю дома.

Японская рябина

Японская рябина, или ардизия, является ветвистым кустарником, имеющим небольшие огненно-красные ягоды. В народе этот куст еще называют "деревом вдов". По народным поверьям, японская рябина приносит несчастье в семейную жизнь, и поэтому женщинам, желающим выйти замуж, не рекомендуется держать ее дома.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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