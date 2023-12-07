ТЦК больше не будут вручать повестки?: В Украине планируют кардинально изменить подход к мобилизации

Минобороны планирует рекрутировать военнообязанных добровольно, а не через повестки

Министерство обороны Украины приступило к реализации нового проекта по призыву граждан на военную службу. Нововведение предполагает более привлекательную систему мобилизации по сравнению с традиционными повестками, поскольку этот метод позволит привлекать в армейские подразделения специалистов с узким профилем, что является сложной задачей при обычной мобилизации.

Об этом рассказал адвокат Сергей Гула. Согласно информации адвоката, ведомство взяло под крыло рекрутинговые компании с целью облегчить мобилизацию без привлечения территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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По этой системе представители компаний по трудоустройству будут напрямую сотрудничать с воинскими частями. Одновременно персональные данные кандидатов не будут передаваться по территориальным центрам комплектования. Важная деталь состоит в том, что отказ от предложения не приведет к автоматическому вручению повестки и принудительной мобилизации по месту нахождения.

Потенциальные военнослужащие будут иметь возможность взаимодействия только со специалистами-рекрутерами, и они смогут отказаться, если вакансия не отвечает их пожеланиям.

По словам адвоката, компании рекрутеры будут предоставлять свои услуги бесплатно посредством поддержки армии. Министерство обороны также планирует продолжить переговоры с другими компаниями по рынку трудоустройства.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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