ТЦК больше не будут вручать повестки?: В Украине планируют кардинально изменить подход к мобилизации
Министерство обороны Украины приступило к реализации нового проекта по призыву граждан на военную службу. Нововведение предполагает более привлекательную систему мобилизации по сравнению с традиционными повестками, поскольку этот метод позволит привлекать в армейские подразделения специалистов с узким профилем, что является сложной задачей при обычной мобилизации.
Об этом рассказал адвокат Сергей Гула. Согласно информации адвоката, ведомство взяло под крыло рекрутинговые компании с целью облегчить мобилизацию без привлечения территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
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По этой системе представители компаний по трудоустройству будут напрямую сотрудничать с воинскими частями. Одновременно персональные данные кандидатов не будут передаваться по территориальным центрам комплектования. Важная деталь состоит в том, что отказ от предложения не приведет к автоматическому вручению повестки и принудительной мобилизации по месту нахождения.
Потенциальные военнослужащие будут иметь возможность взаимодействия только со специалистами-рекрутерами, и они смогут отказаться, если вакансия не отвечает их пожеланиям.
По словам адвоката, компании рекрутеры будут предоставлять свои услуги бесплатно посредством поддержки армии. Министерство обороны также планирует продолжить переговоры с другими компаниями по рынку трудоустройства.
Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.
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