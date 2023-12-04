ТЦК планируют увеличить количество мобилизованных: что известно

В ТЦК рассказали, как будут бороться со злоупотреблением бронирования от мобилизации

На фоне продолжающейся общей мобилизации в Вооруженные силы Украины возникли вопросы добровольного участия военнообязанных в военной службе.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко поделился новой стратегией в эфире телемарафона, которая может способствовать увеличению количества мобилизованных граждан.

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В настоящее время существуют категории военнообязанных, которые имеют определенные льготы по мобилизации, но, по словам Тимочка, некоторые группы граждан могут чрезмерно пользоваться этими льготами. Например, некоторые абитуриенты пытаются получить отсрочку от призыва, выбирая получение нового образования как выход.

Тимочко рассматривает эту ситуацию как форму "законной" коррупции, особенно в случае отсрочки на основании поступления в высшее учебное заведение.

Подобные случаи также фиксируются в торгово-развлекательных центрах, где работники могут занимать должность грузчика, однако фактически работать только на частичную ставку. Это приводит к неполной рабочей смене, а работники не загружены в полной мере.

Тимочко предлагает использовать реестр избирателей для эффективной мобилизации. Он считает, что этот реестр, содержащий информацию о голосовании граждан, наиболее заполнен и передает наиболее правдивую информацию. Такой подход, по его словам, может быть объективнее и раскрывать реальное состояние обязательств граждан перед государством.

Эта новая стратегия стала предметом обсуждения и может показать сложные вызовы, стоящие перед украинским правительством в обеспечении адекватного мобилизационного резерва в условиях обострения ситуации на востоке страны.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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