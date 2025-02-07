Творят магию: топ фильмов о первой любви

День святого Валентина уже на пороге, и это прекрасная возможность погрузиться в атмосферу романтики. Первая любовь всегда остается в памяти как нечто нежное, трогательное и искреннее, а кино дает возможность снова пережить эти особые моменты.

РБК-Украина предлагает подборку из лучших фильмов о первой любви, которые помогут испытать магию этого неповторимого чувства.

"Кот"

История о непростых взаимоотношениях между 17-летним парнем и 24-летней женщиной, встречающихся на школьном танце. Кот, известный своим проблемным поведением, и Грейс, недавно пережившая развод и работающий репетиторкой, постепенно открывают между собой глубокую связь.

"Три метра над уровнем неба"

Трогательная история о двух молодых людях из разных миров. Хачо – мятежный парень с непростым прошлым, а Ана – девушка из богатой семьи, стремящейся к покою. Несмотря на социальные различия и разные взгляды, их чувства становятся испытанием, изменяющим их жизнь навсегда.

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"Бумажные города"

Фильм о выпускнике школы Кью Джейкобсене, который с детства был влюблен в свою загадочную соседку Марго. Однажды вечером она предлагает ему отправиться в опасное происшествие, но на следующий день девушка исчезает, оставив лишь таинственные подсказки. Убежден, что это своеобразный квест, Кью вместе с друзьями отправляется на поиски, разгадывая следы, открывающие перед ним новые грани их отношений.

"Жестокие игры"

История о любви, которая становится частью коварной игры. Себастиан – привлекательный и богатый парень, знающий все тайны окружающих, а его сестра Катрин – настоящая манипуляторша. Однако все меняется, когда Себастиан влюбляется в честную, искреннюю и преданную Аннет.

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