Тыквенная каша: старинный рецепт, по которому готовили наши бабушки

Каша из тыквы – тыквенная каша с рисом на молоке

Осень – сезон тыквы. В настоящее время овощ доступен в цене и может хранить чуть ли не всю зиму.

Тыквенная каша – это вкусное и питательное блюдо, которое подойдет как для завтрака, обеда и ужина. Он содержит много полезных витаминов и минералов, таких как каротин, витамин А, витамин С, калий, магний и фосфор, которые помогут поддержать иммунитет.

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Ингредиенты для тыквенной каши по рецепту бабушки, которую можно готовить в духовке или на плите.

Тыква – 800 г.

Молоко – 600 г.

Пропаренный рис – 200 г.

Сливочное масло – 40 г.

Мед – 1 ст. кровати.

Соль, сахар, корица, молотый имбирь, мускатный орех по своему вкусу.

Для более нежной каши вы можете вместо молока использовать сливки. Если вы хотите, чтобы каша была более сладкой, вы можете добавить в нее больше сахара

Способ приготовления:

1. Очистите тыкву от кожуры, нарежьте кубиками и положите в кастрюлю.

2. Хорошо промойте рис горячей водой и добавьте к тыкве уже в кастрюле.

3. Влейте молоко, но так, что оно все покрывало на пол пальца.

4. Поставьте на плиту и ждите закипания, после чего нужно убавить огонь и варить еще 20-25 минут до полного приготовления риса.

4. Кашу можно приготовить и в духовке, которая получится еще вкуснее и ароматнее.

5. Готовое блюдо нужно хорошо растолочь, дать масло, сахар, мед и корицу, а также другие специи по вашему вкусу. Пусть настоится 20 минут и вкушайте!

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