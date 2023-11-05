Тыквенное ризотто: оригинальное блюдо, которое придется по вкусу практически каждому
Ризотто из тыквы – это вкусное и питательное блюдо, идеально подходящее для осеннего сезона. Тыква придает нежный, сладкий вкус и приятный аромат.
В блюде будут содержаться различные полезные вещества, такие как каротин, витамины и минералы. Как приготовить это сытное и оригинальное блюдо, рассказало издание "Этнохата".
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Ингредиенты на одной порции:
- мякоть тыквы – 200 г,
- рис для ризотто – 1,5 ст. ложки,
- лук – 1 шт.,
- горячий мясной или грибной бульон – 1,2 л,
- сладкосливочное масло – 50 г,
- белое сухое вино – 50 мл,
- сыр твердый – 50 г,
- соль и растительное масло.
Для хорошей сервировки вам понадобится 2 маленьких круглых тыквы, или 1 небольшая тыква-"гитара".
Способ приготовления:
1. Хорошо промойте рис, залейте холодной водой и оставьте настаиваться на 1,5-2 часа.
2. Нарежьте мякоть тыквы на мелкие кубики, лук тоже мелко нашинкуйте.
3. На разогретой сковороде обжарьте тыкву 1-2 минуты, добавив растительное масло. Далее добавьте измельченный лук и обжаривайте еще.
4. К овощам, которые жарятся на сковороде, добавьте рис. Все хорошо перемешайте и готовьте на медленном огне, чтобы рис впитал все масло.
5. К рису и овощам влейте белое вино и готовьте блюдо для его полного выпаривания. После этого влейте бульон 150 мл и готовьте, пока жидкость не испарится. Постепенно добавляйте оставшийся бульон. После того как последняя порция бульона будет влита в рис с овощами, надо добавить натертый сыр, соль и сливочное масло. На медленном огне продолжайте 1-2 минуты, накройте крышкой и оставьте настаиваться 10-15 минут.
6. Пока ризотто набираетесь вкуса, подготовьте сервировочную тыкву. Для этого срежьте сверху "шапочки" у тыквы, удалите мякоть и семена, в емкость постелите пищевую фольгу. Если у вас тыква-"гитара", то разрежьте ее вдоль на две половины, так же очистьте, как и в предыдущем случае. В тыквенные тарелки выложите готовое ризотто и подавайте к столу.
Раньше мы рассказывали, как приготовить запеченную тыкву с сыром. Этот обычный рецепт понравится всей семье.
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