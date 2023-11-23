Тыквенные семена и йогурт: 7 продуктов, улучшающих сон
Как избавиться от бессонницы взрослому человеку? Кроме исправления недостатков в привычках, есть еще один ключевой аспект, который стоит пересмотреть – ваше питание. Есть продукты, способствующие улучшению сна. ТСН назвал 7 лучших из них:
Вишни
Содержат мелатонин, природный гормон, регулирующий циркадный ритм. Вишневый сок доказал свою эффективность в улучшении качества сна.
Киви
Регулярное употребление киви привело к улучшению сна у тех, кто имел проблемы со сном.
Арахис
Содержит триптофан, способствующий циклу сна. Другие продукты с триптофаном – индейка, молоко и яйца.
Лосось
Обогащенный омега-3 кислотами, лосось положительно влияет на регуляцию сна.
Читайте также: Зеленый чай для похудения – советы врачей
Грибы
Содержат витамин D, который может улучшить качество сна.
Йогурт
Альфа-лактальбумин, белок в йогурте, может снизить сонливость и повысить бдительность.
Тыквенные семена
Высокое содержание магния в семенах тыквы способствует продлению продолжительности сна и ощущению отдохновения.
Напомним, мы уже писали, какие фрукты укрепляют иммунитет.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!