Тыквенный чай: вкусный напиток, который согреет в холодное время
Тыквенный чай – это вкусный и полезный напиток, который можно приготовить осенью или зимой дома. Он содержит много каротина, витаминов и минералов, которые полезны для здоровья.
Напиток можно подавать горячим или прохладным. Он отлично подходит для любого случая, таких как семейный вечер, вечеринка или просто для себя в холодный день.
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Рецепт №1: тыквенный чай с медом
Ингредиенты:
- тыква – 200 г,
- вода – 1 литр,
- черный или зеленый чай – 1 чайная ложка,
- мед – 1/2 чайной ложки.
Способ приготовления:
1. Очистите тыкву от кожуры и семян. После этого натрите на терке.
2. В кастрюле смешайте тыкву, воду и чёрный чай.
3. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите на слабом огне 15-20 минут, периодически помешивая.
4. Процедите чай, добавьте мед и смакуйте.
Рецепт №2: тыквенный чай с молоком и корицей
Ингредиенты:
- Пюре тыквы – 60-70 г.
- Свежесваренный черный чай – 2 чашки.
- Горячее молоко – 1 чашка.
- Корица, сахар, мускатный орех и гвоздика.
Способ приготовления:
1. Запеките тыкву и взбейте блендером до пюре.
2. К пюре добавляем другие ингредиенты, снова сбиваем все в блендере.
3. Разливаем в чашки, добавляйте корицу, сахар, орех или гвоздику.
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