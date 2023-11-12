Тыквенный чай: вкусный напиток, который согреет в холодное время

Что приготовить из тыквы – блюда из тыквы – тыквенный напиток

Тыквенный чай – это вкусный и полезный напиток, который можно приготовить осенью или зимой дома. Он содержит много каротина, витаминов и минералов, которые полезны для здоровья.

Напиток можно подавать горячим или прохладным. Он отлично подходит для любого случая, таких как семейный вечер, вечеринка или просто для себя в холодный день.

Читайте также: Тыквенный пирог с луком и сыром: невероятное блюдо, которое полюбит вся семья

Рецепт №1: тыквенный чай с медом

Ингредиенты:

тыква – 200 г,

вода – 1 литр,

черный или зеленый чай – 1 чайная ложка,

мед – 1/2 чайной ложки.

Способ приготовления:

1. Очистите тыкву от кожуры и семян. После этого натрите на терке.

2. В кастрюле смешайте тыкву, воду и чёрный чай.

3. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите на слабом огне 15-20 минут, периодически помешивая.

4. Процедите чай, добавьте мед и смакуйте.

Рецепт №2: тыквенный чай с молоком и корицей

Ингредиенты:

Пюре тыквы – 60-70 г.

Свежесваренный черный чай – 2 чашки.

Горячее молоко – 1 чашка.

Корица, сахар, мускатный орех и гвоздика.

Способ приготовления:

1. Запеките тыкву и взбейте блендером до пюре.

2. К пюре добавляем другие ингредиенты, снова сбиваем все в блендере.

3. Разливаем в чашки, добавляйте корицу, сахар, орех или гвоздику.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!