Тыквенный пирог с луком и сыром: невероятное блюдо, которое полюбит вся семья
Из тыквы можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Это могут быть супы, каши, запеканки, десерты и другие блюда. Тыкву можно использовать как в соленом, так и в сладком меню.
Осенью он становится очень доступен для покупки, поэтому не упустите шанс посмаковать таким полезным овощем. Предлагаем приготовить пирог с тыквой, луком и творогом.
Читайте также: Деруны из тыквы на сковороде: блюдо, которое удивит родных и гостей
Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 2 листа.
- Тыква – 300 г.
- Творожный сыр или сулугуни – 150 г.
- Лук репчатый – 1 штука.
- Яичный желток – 1 штука.
- Оливковое масло, соль.
Способ приготовления:
1. Очистите тыкву, нарежьте тонкими ломтиками и побрызгайте 2 столовыми ложками оливкового масла.
2. Разогрейте сковороду-гриль и обжарьте тыкву с двух сторон до готовности.
3. Очистите лук, нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле на отдельной сковороде. Сыр нужно натереть на крупной терке.
5. На противень постелите пергамент, а тесто предварительно разморозьте. Один лист немного раскатайте, чтобы образовалась форма прямоугольника, и положите на противень. На тесто, отступая от краев на 2-3 см, выложите лук и обжаренную тыкву, сверху посыпьте натертым сыром.
6. Второй пласт теста раскатайте в чуть больший прямоугольник, чем первый, и накройте им сверху пласт с начинкой, плотно прижав края.
7. Желток нужно посолить, взбить и смазать пирог. Ножом сделайте диагональные неглубокие надрезы. Отправьте в духовку и выпекайте 30 минут.
Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!