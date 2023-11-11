Тыквенный пирог с луком и сыром: невероятное блюдо, которое полюбит вся семья

Пирог из тыквы – блюда из тыквы – что приготовить из тыквы

Из тыквы можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Это могут быть супы, каши, запеканки, десерты и другие блюда. Тыкву можно использовать как в соленом, так и в сладком меню.

Осенью он становится очень доступен для покупки, поэтому не упустите шанс посмаковать таким полезным овощем. Предлагаем приготовить пирог с тыквой, луком и творогом.

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Ингредиенты:

Слоеное тесто – 2 листа.

Тыква – 300 г.

Творожный сыр или сулугуни – 150 г.

Лук репчатый – 1 штука.

Яичный желток – 1 штука.

Оливковое масло, соль.

Способ приготовления:

1. Очистите тыкву, нарежьте тонкими ломтиками и побрызгайте 2 столовыми ложками оливкового масла.

2. Разогрейте сковороду-гриль и обжарьте тыкву с двух сторон до готовности.

3. Очистите лук, нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле на отдельной сковороде. Сыр нужно натереть на крупной терке.

5. На противень постелите пергамент, а тесто предварительно разморозьте. Один лист немного раскатайте, чтобы образовалась форма прямоугольника, и положите на противень. На тесто, отступая от краев на 2-3 см, выложите лук и обжаренную тыкву, сверху посыпьте натертым сыром.

6. Второй пласт теста раскатайте в чуть больший прямоугольник, чем первый, и накройте им сверху пласт с начинкой, плотно прижав края.

7. Желток нужно посолить, взбить и смазать пирог. Ножом сделайте диагональные неглубокие надрезы. Отправьте в духовку и выпекайте 30 минут.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

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