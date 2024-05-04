Тюльпаны будут стоять в вазе две недели и не увянут: лайфхаки от специалистов

Как правило, свежесрезанные тюльпаны могут сохранять свою красоту в течение 5 дней при должном уходе. Однако этот термин можно существенно продлить.

Прежде всего, выбирая кисть, убедитесь, что все тюльпаны закрыты и в начале своей жизни. Об этом сообщает Express.co.uk.

После этого сорвите нижние листья. Они погибают за день и могут вызвать накопление бактерий.

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Тогда возьмите зубочистку и ткните чуть ниже цветка. Это позволяет воздуху выходить из стебля и уменьшает их провисание через край. Далее возьмите нож, а не ножницы, и нарежьте стебли под углом 45 градусов.

После этого добавьте к воде в вазе чайную ложку сахара и несколько кубиков льда, так как тюльпаны предпочитают холодную воду. Заменяйте воду каждые два-три дня и все готово.

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