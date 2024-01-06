У берегов Бразилии обнаружили мыс с аномально холодной водой

Еще в начале 1500-х годов европейские исследователи открыли на восточном побережье Бразилии участок с уникальными природными условиями. Здесь были белоснежные пляжи, бирюзовые воды, мелкие лагуны и живописные горы. Но самое удивительное было то, что вода в одном из районов была очень холодной по сравнению с окружающими водами. Разница температур была настолько велика, что исследователи назвали этот район Кабо-Фрио, что в переводе с португальского означает "Холодный мыс".

Об этом пишет SciTechDaily.

В 2022 году спутник Landsat 9 сделал удивительные фотографии, которые показали, насколько холодны поверхностные воды у Кабо-Фрио. Благодаря этим фотографиям ученые смогли разгадать загадку этого природного феномена.

Оказывается, что причина прохладных вод в Кабо-Фрио заключается в подъеме прохладной воды с глубины океана на поверхность. Это происходит благодаря господствующим ветрам, дующим вдоль побережья большую часть года, особенно весной и летом. Сильные северо-восточные ветры оттесняют тёплые поверхностные воды от берега, а на их место поднимается холодная вода из глубин.

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Это удивительное природное явление также оказывает положительное влияние на местные экосистемы. Глубокие воды богаты питательными веществами, необходимыми для развития фитопланктона. Фитопланктон в свою очередь является основой пищевой цепи для многих морских животных.

Предыдущие исследования показали, что местная прохладная зона простирается на 200 километров в длину и около 20 километров в ширину. При этом температура воды в некоторых районах может отличаться от температуры окружающих вод на 8 градусов Цельсия.

Напомним,в Гренландии обнаружили окаменелости "страшного зверя", которым 518 млн лет.

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