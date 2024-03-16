У берегов Бразилии обнаружили остров, который был затоплен 45 миллионов лет назад

В 2018 году международная команда ученых проводила исследование морского дна у вулканического массива, известного как Подъем Рио-Гранде. Во время погружения на глубину около 650 метров их внимание привлекли необычные отложения красной глины, имевшие вид тропических почв.

В новейшем исследовании ученые сосредоточились на изучении характерного минерального состава этой глины, которое могло образоваться только вследствие выветривания на открытом воздухе при тропических условиях жары и влажности. Как сообщает издание Live Science, это явилось началом серии открытий.

Результаты исследований позволили предположить, что этот участок океана, расположенный в 1200 км от побережья Бразилии, когда-то был островом.

Исследователи считают, что история возвышенности Рио-Гранде берет начало около 80 миллионов лет назад, когда из-за активности мантийного плюма под срединно-океаническим хребтом произошло интенсивное извержение вулканического, что сформировало это поднятие. Впоследствии, когда вулканизм утих, плато смещалось к западу через Атлантику и постепенно оказалось под водой.

Однако примерно 40 миллионов лет назад произошла последняя вспышка вулканической активности мантийного плюма, изолированной от западной части поднятия. Именно в этом участке были обнаружены красные глины, зажатые между лавовыми потоками. Анализ показал, что их возраст составляет около 45 миллионов лет.

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По словам одного из авторов исследования, морского геолога Луиджи Джоване, эти результаты "выдающиеся", поскольку красные глины являются убедительным доказательством того, что когда-то это место было островом.

Исследование началось еще в 2018 году, когда ученые обнаружили крутой 30-километровый каньон, разделяющий поднятие пополам, а также древние террасы, затопленные платформы и водопады. Последующие погружения и анализы подтвердили, что у побережья Бразилии действительно скрывается бывший тропический остров, когда-то видневшийся на поверхности океана. Обнаружены красные глины по составу идентичные "красной земле" или "терра рокса", встречающейся по всей Бразилии, что является весомым доказательством выводов ученых.

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