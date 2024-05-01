У какой породы собак лучшее обоняние: ответ экспертов

Вопреки распространенному мнению, не все собаки обладают одинаково утонченным обонянием. Исследователи выяснили, что способность обнаруживать запахи больше влияют поведение и тренировки, а не врожденные особенности породы.

Новое исследование, еще не прошедшее экспертную оценку, ставит под сомнение представление о том, что определенные служебные породы, такие как немецкие овчарки, лабрадоры-ретриверы или охотничьи собаки, имеют лучшее обоняние, чем другие, пишет science.org.

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Ученые предполагают, что успех этих собак в обнаружении запахов, вероятно, является результатом многолетней селекции на обучаемость и послушание.

Почему же Шерлок Холмс использовал для вынюхивания борзой, а не мопса?

Ответ прост: это сюжетный ход. В реальности обоняние борзой не лучше, чем обоняние мопса.

Как проводили исследования?

Ученые проанализировали черепа и генетический материал 104 собак 45 разных пород, а также одного вида волков и койотов.

Что показало исследование?

Домашние собаки, в целом, имеют менее чувствительное обоняние, чем волки и койоты.

Существенной разницы в обонянии между разными породами домашних собак не обнаружено.

Некоторые собаки кажутся лучшими нюхателями благодаря своему поведению, тренировке и желанию угодить человеку.

Важно отметить:

Исследование не тестировало собак в полевых условиях.

Возможно, в некоторых ситуациях определенные породы собак имеют лучшие результаты благодаря выносливости, дрессировке или мотивации.

Вывод:

Обоняние собак – это сложный феномен, который зависит от многих факторов, а не только от породы.

Важно не стереотипизировать собак, а оценивать их способности индивидуально.

Напомним, мы уже писали, как понять свою собаку по поведению.

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