У мужчины после инцидента на работе глаза стали 'звездами' (фото)

42-летний мужчина получил "звездные глаза" после несчастного случая на работе в Калифорнии.

Мужчина работал электриком, когда случайно прикоснулся к "живой" проволоке. Ток напряжением 14 000 вольт прошел через его тело, включая зрительные нервы.

Через четыре недели после несчастного случая мужчина пожаловался на проблемы со зрением. Офтальмологи обнаружили у него катаракту в форме звезды в обоих глазах, пишет Lad Bible.

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Катаракта – это помутнение хрусталика глаза, которое может привести к ухудшению зрения. В этом случае катаракта была вызвана повреждением визуальных нервов.

Мужчина прошел операцию по удалению катаракты, но это не полностью восстановило его зрение. Он продолжает страдать от ограниченного зрения.

Доктор Бобби Корн, ассоциированный профессор клинической офтальмологии Университета Калифорнии, лечивший пациента, сказал: "Оптический нерв подобен любому проводу, проводящему электричество. В этом случае экстремальный ток и напряжение, прошедшие через этот важный естественный провод, нанесли вред самому оптическому нерву".

Этот случай напоминает о том, что электричество может быть смертельным. Важно соблюдать все меры безопасности при работе с электрическими приборами.

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