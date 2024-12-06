У них большое сердце: топ самых хороших пород собак
В современном мире отношение к собакам меняется. Если раньше их ценили как телохранителей, то сейчас люди ищут в четырехлапых друзьях преимущественно эмоциональной поддержки, доброты и взаимопонимания.
Всемирный день собаки 2 июля – прекрасный случай рассказать о самых кротких породах собак. Конечно, любое животное может быть агрессивным из-за неправильного воспитания, но есть породы, которым от природы свойственна мягкость и доброжелательность.
Топ-7 самых кротких пород собак:
- Ньюфаундленд
- Лабрадор
- Бишон-фризе
- Сенбернар
- Мопс
- Корги
- Колли
Ньюфаундленд
Эта большая собака родом с канадского острова была выведена рыболовами с особым характером. других животных.
Лабрадор
Многие кинологи считают лабрадорами самыми хорошими собаками в мире. Исключительно преданы, они способны быть незаменимыми помощниками для людей с особыми потребностями.
Бишон-фризе
Пушистые и элегантные собачки, излучающие позитив и уют. Они максимально привязаны к своей семье, всегда рядом и готовы поддержать.
Сенбернар
Несмотря на огромные размеры и могучее телосложение, эти горные собаки являются воплощением кротости. защитить самых молодых членов семьи.
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Мопс
Маленькие веселые собачки, которых сложно не полюбить. Они буквально живут ради общения с людьми и не переносят одиночества.
Корги
Любимые британской королевской семьи, ставшие символом доброты и преданности. Корги совершенно не имеют представления об оскорблениях и мести.
Колли
Пастуши собаки с исключительно мягким характером. Они чрезвычайно умны и чувствительны, легко объясняются с хозяином без лишних слов.
Каждая из этих пород – настоящее сокровище для любящей семьи, которая ценит искренность, доброту и взаимопонимание.
Напомним, мы уже писали о топ самых верных пород собак.
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