Уберегите свой сад: названы растения, которые разносят болезни и заражают все вокруг

Роскошный сад, который не требует сложного ухода, идеально соответствует потребностям занятых людей или тех, кто по разным причинам, включая возраст или просто нежелание, не хочет возиться с требовательными к уходу растениями.

Важно знать, какие цветы лучше не высаживать, ведь они подвержены частым болезням. Это может привести к заражению других жителей вашего сада или клумбы, сообщает Ukr.Media.

Штамбовая козья верба

Козьи ивы подвержены заражению грибком, известным как ржавчина, который проявляется из-за ржавого налета на листьях. Если вы не желаете регулярно заниматься лечением этих растений, лучше избежать их высаживания в вашем саду.

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Ржавчина не распространяется на другие растения, но может серьезно помешать здоровому росту и развитию самой козьей ивы, превращая потенциально красивое цветение в бесконечные проблемы.

Флоксы

Флоксы, которые являются весьма популярными и привлекательными растениями, могут стать украшением любого сада. Однако, высаживая их, будьте готовы к борьбе с таким заболеванием, как мучнистая роса. Для того чтобы флоксы радовали вас своим цветением, необходимо обеспечить им регулярный уход и лечение.

Однако существует простой и эффективный метод борьбы с мучнистой росой - использование золы. Посыпание золой кустов флоксов осенью может значительно снизить риск заболевания в следующем году.

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Можжевельник

Можжевельник известен своей склонностью к ржавчине, с которой трудно бороться. Эта болезнь может передаваться на груши, яблони и рябину, а споры способны распространяться на расстояние до 100 метров. Таким образом, можжевельник в саду соседа может стать источником заражения для ваших плодовых деревьев. Чтобы обеспечить богатый урожай, лучше избегать высадки казацкого можжевельника в собственном саду.

Конский каштан

Что касается конского каштана, его высадка не рекомендуется в средней полосе. Хотя растение и поражает своим цветением и ароматом, оно идеально подходит для теплых южных регионов. В более прохладных и влажных условиях умеренного климата конский каштан подвержен быстрому развитию грибковых инфекций, включая ржавчину. Лечение таких заболеваний является сложным, и часто единственным решением является регулярные обработки в течение сезона, начиная с ранней весны и после цветения, а также сбор зараженных листьев с поверхности почвы.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

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