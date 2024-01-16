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Убережет от многих болезней: почему следует регулярно пить чай с кардамоном и корицей

Цихоцкая Мария

Убережет от многих болезней: почему следует регулярно пить чай с кардамоном и корицей

Кто не хочет быть здоровым и крепким? Особенно в холодное время года, когда риск заболеть гораздо выше. Конечно, есть много витаминов и препаратов для поддержания иммунитета и профилактики разных заболеваний. Но есть еще один способ укрепить здоровье – приготовить чай по народному рецепту.

Об этом пишет ТСН.

Этот напиток обладает многими полезными свойствами, он помогает организму бороться с вирусами и болезнями, а также очищает его от шлаков, токсинов и болезнетворных бактерий.

Ингредиенты

  • 0,5 столовой ложки имбиря
  • 0,5 столовой ложки корицы
  • 1/6 чайной ложки куркумы
  • 1 щепотка кардамона
  • 0,5 литра воды
  • 1 чайная ложка меда

Способ приготовления

  1. В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения.
  2. Когда вода закипит, убавьте огонь, добавьте в кастрюлю корицу и имбирь.
  3. Затем добавьте куркуму и кардамон, все хорошо перемешайте.
  4. Смесь следует прокипятить на медленном огне минут десять.
  5. Затем снимите
  6. Снимите кастрюлю с огня и добавьте мед.

Чай можно пить каждое утро, он поможет вам чувствовать себя бодрым и энергичным, а также защитит от простуды и вирусных заболеваний.

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Полезные свойства ингредиентов

  • Имбирь обладает противовоспалительными, обезболивающими и противорвотными свойствами. Он также помогает при простуде и гриппе.
  • Куркума обладает антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Она помогает укрепить иммунитет и защитить от рака.
  • Корица обладает противомикробными, противогрибковыми и антиоксидантными свойствами. Она также помогает регулировать уровень сахара в крови.
  • Кардамон обладает противомикробными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Он также помогает понизить уровень холестерина в крови.
  • Мед обладает антибактериальными, противогрибковыми и антиоксидантными свойствами. Он также помогает укрепить иммунитет и улучшить работу мозга.

Напомним, мы уже писали,как улучшить общее состояние здоровья

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