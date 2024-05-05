Уберите их немедленно: эксперты назвали предметы, которые запрещенно держать на подоконнике

Подоконники отлично подходят для хранения различных вещей для декора. Однако некоторые предметы запрещено держать там.

По словам экспертов Plan-it Windows, например, аэрозоли и легковоспламеняющиеся предметы на подоконнике представляют значительную опасность, особенно в теплое время года. Солнечный свет может нагреть эти предметы до опасного уровня, что приведет к потенциальным взрывам, сообщает Express.co.uk.

Свечи могут красиво смотреться на подоконнике, но их ни в коем случае нельзя хранить на нем. Это объясняется тем, что прямой солнечный свет может привести к размягчению или даже воспламенению, что приведет к потенциальному пожару.

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Такие объекты как зеркала или любые отражающие элементы могут действовать как увеличительное стекло под солнечными лучами, фокусируя тепло в одной точке и зажигая материалы вблизи. Их также следует убрать прочь.

Также следует избегать хранения любых хрупких предметов на подоконниках. Внезапный ветер или случайные толчки могут заставить эти предметы упасть на пол.

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