Убьете весь урожай: когда нельзя подкармливать рассаду

В статье мы рассмотрим самый важный процесс выращивания овощей: процесс выращивания рассады. Цель этого процесса проста: вырастить крепкую, здоровую рассаду с хорошо развитой корневой и листовой структурами.

На самом деле, в этом нет ничего сложного, главное – вовлечение в процесс и знание нескольких фундаментальных принципов. Об этом пишет Радиотрек.

Если почва уже содержит достаточное количество питательных веществ, дополнительное их внесение может нанести вред рассаде. Вы можете проверить уровень питательных элементов в почве с помощью специального тест-набора.

На начальном этапе проростки получают необходимые питательные вещества из семян. Лишь после исчерпания этих запасов растения нуждаются в дополнительной подкормке.

Обычно это происходит после появления настоящих листиков, примерно через 2-3 недели после прорастания семян.

Преждевременное подкормка рассады может вызвать ожоги из-за избытка питательных веществ или удобрений. Это может серьезно повредить рассаду, привести к плохому росту растений, повысить их восприимчивость к болезням и даже привести к гибели.

Период покоя рассады

В холодное время года темпы роста обычно замедляются, и рассада может находиться в состоянии покоя. В этот период она не нуждается в дополнительной подкормке, поскольку скорость обменных процессов в ней значительно снижена.

Подкормка рассады, которая находится в состоянии покоя, может привести к накоплению лишних питательных веществ, которые растения не способны усвоить, что может вызвать ожоги.

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Стрессовое состояние рассады

Стресс в рассады может возникнуть из-за чрезмерного или недостаточного полива, вредителей, экстремальных температур или болезней.

Если саженцы находятся в стрессовом состоянии, они не могут эффективно поглощать и использовать удобрения. Это может привести к накоплению питательных веществ и, как следствие, ожогам.

Внесение подкормки необходимо производить только тогда, когда рассада возобновится и начнет активно расти.

Напомним, мы уже писали, как вырастить крепкую рассаду из марта.

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