Українська
Общество

Уборщики объяснили, чем легко удалить грязь из поддона душевой кабины

Анастасия Крыщук

Уборщики объяснили, чем легко удалить грязь из поддона душевой кабины

По мнению экспертов, самой грязной зоной ванной комнаты есть душ, а не туалет. Вся грязь, которая смывается во время душа, попадает в душевой поддон.

Эксперт по уборке Сара Демпси из MyJobQuote.co.uk поделилась, как почистить душевой поддон. По ее словам, понадобится несколько доступных ингредиентов, сообщает Express.co.uk.

В частности, нужно взять:

  • полстакана пищевой соды;
  • полстакана белого уксуса;
  • сок лимона;
  • маленькую миску;
  • мягкую губку.

Читайте также: Чем отмыть ржавчину в унитазе в домашних условиях: действенные советы

Смешайте пищевую соду и уксус, чтобы они начали шипеть. Добавьте в миску сок лимона, чтобы придать душу приятный цитрусовый аромат.

Распределите смесь поддоном для душа и дайте ей примерно минуту, чтобы она подействовала. Затем используйте мягкую неабразивную губку или тряпку, чтобы почистить душевой поддон круговыми движениями.

Дайте смеси отдохнуть еще примерно минуту, а затем смойте остатки смеси теплой водой. Промокните душевой поддон чистой сухой тканью. Желательно выполнять этот метод очищения еженедельно, чтобы душевой поддон всегда был чист.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Общество