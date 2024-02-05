Уборщица объяснила, как дешево отмыть духовку до блеска: Потребуется всего один ингредиент

Духовые шкафы быстро становятся грязными. Если пренебрегать уборкой, они могут начать выделять запахи и чрезмерный дым при использовании.

Любители уборки рекомендуют пользоваться лимоном для удаления всех загрязнений. Об этом сообщает Express.co.uk.

Поместите нарезанные лимоны в духовку и полейте водой. Затем отправьте форму в духовку и включите печку.

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Лимоны очень полезны для чистки благодаря высокому содержанию лимонной кислоты, что делает их антибактериальными и антисептическими фруктами. Эти свойства подходят для расщепления стойкой грязи и других остатков пищи.

Также можно использовать пищевую соду. Достаточно посыпать содой загрязненные участки и протереть разрезанным лимоном.

Ранее UAportal писал о различных естественных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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