Убрать запах и бактерии: Как освежить джинсы без стирки

Джинсы являются неотъемлемой частью многих гардеробов, привлекательными как для молодежи, так и для взрослых, независимо от социального статуса.

Несмотря на то, что этот вид одежды достаточно неприхотлив к уходу, специалисты рекомендуют воздерживаться от слишком частой стирки джинсов, ведь это может повлиять на их структуру и цвет. Об этом пишет "Апостроф".

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Один из малоизвестных, но эффективных лайфхаков по сохранению свежести джинсов поделились эксперты. Этот простой метод предполагает сборку джинсов в пластиковый пакет и помещение их в морозильную камеру. Через два часа низкие температуры уничтожат неприятный запах и бактерии, и ваши любимые джинсы станут снова пригодными для ношения.

Особенно полезным этот совет может быть зимой, когда вывешивание джинсов на свежем морозном воздухе на балконе становится менее эффективным. Этот метод не только позволяет эффективно освежить джинсы, но и помогает сохранить их качество и цвет, уменьшая необходимость в частой стирке.

Раньше мы писали о том, как стирать джинсы, чтобы вывести масляные пятна с помощью двух дешевых средств.

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