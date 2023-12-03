Ученые бьют тревогу: ракеты Илона Маска разрывают небо и оставляют кровавые атмосферные дыры

Астрономы из обсерватории Макдональда в Техасе обнаружили новый тип полярных сияний, создаваемых падением ракетных ускорителей SpaceX. Эти кроваво-красные световые шоу, известные как "полярные сияния SpaceX", могут быть опасны для астрономии и связи.

Как сообщает Информационный бюллетень Live Science, исследователи десятилетиями знали, что запуск ракет в космос может пробить дыры в верхней части ионосферы — части атмосферы, где газ ионизируется или лишается электронов. Эти "ионосферные дыры" могут возбуждать молекулы газа в этой части атмосферы и вызвать яркие полосы красного света, похожего на полярное сияние.

Теперь астрономы из обсерватории Макдональда заметили подобные, но уникальные красные огни, появлявшиеся задолго до того, как ракеты SpaceX Falcon 9 покинули атмосферу Земли. Эти огни, которые меньше и более сферичны, чем длинные полосы, созданные при запуске ракет, являются результатом ионосферных дыр, вырезанных вторичными ускорителями ракет, когда они падают на Землю после отсоединения от ракет.

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Астрономы заметили первое из этих полярных сияний SpaceX над обсерваторией в феврале, и сейчас наблюдают "от 2 до 5 из них ежемесячно". Красные шары "очень яркие" и "легко заметны невооруженным глазом".

Подъемные ракеты и сходящие с орбиты ускорители вызывают ионосферные дыры, выпуская топливо в ионосферу, что заставляет ионизированные атомы кислорода рекомбинировать или превращаться в обычные молекулы газа. Это преобразование возбуждает молекулы и заставляет их испускать красный свет.

Как и большие световые шоу, ионосферные дыры не представляют опасности для жизни на поверхности Земли. Однако они могут нарушить коротковолновую радиосвязь и мешать сигналам GPS.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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