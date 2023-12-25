Ученые доказали, что обезьяны могут узнавать своих друзей даже после десятилетий разлуки

Ученые выяснили, что человекообразные обезьяны помнят друзей всю жизнь

В саваннах и тропических лесах Африки обезьяны создают крепкие социальные связи, которые могут длиться годами или даже десятилетиями.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что эти связи поддерживаются долгосрочной памятью лиц, пишет Sciense Alert.

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Исследователи, возглавляемые Лаурой С. Льюисом, исследовали 26 шимпанзе и бонобо в неволе. Они показали обезьянам фотографии лица, некоторые из которых были их старыми друзьями, родственниками или врагами, другие были незнакомцами.

Обезьяны, видевшие фотографии своих знакомых, смотрели на них дольше, чем на незнакомцев. Это свидетельствует о том, что они узнавали их и запомнили их лица.

Наиболее впечатляющим результатом было то, что 46-летняя бонобо по имени Луиза узнала двух родственников, которых она не видела с 1995 года. Это самая продолжительная социальная память, которая когда-либо была зафиксирована у любого животного, не являющегося человеком.

Человекоподобные обезьяны являются нашими ближайшими живыми родственниками, поэтому не удивительно, что они способны к долговременной памяти лиц. Исследователи предполагают, что эта способность важна для установления и поддержки социальных связей.

"Это исследование показывает нам не то, насколько мы отличаемся от других человекообразных обезьян, а насколько мы похожи на них и насколько они похожи на нас", – говорит Льюис.

Исследование также показало, что обезьяны больше обращают внимание на знакомые лица старых друзей, с которыми у них были более тесные отношения. Это может свидетельствовать о том, что долгосрочное распознавание лиц развивалось больше как инструмент сотрудничества, чем конкуренции.

Результаты исследования имеют важные последствия для понимания социального поведения животных. Они показывают, что обезьяны способны к сложным социальным взаимодействиям, требующим долговременной памяти и понимания других.

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