Ученые исследовали ДНК китайского императора У-ди в возрасте 1500 лет и узнали, как он выглядел (фото)

Исследователи, используя 1500-летнюю ДНК, извлеченную из черепа китайского императора У-ди, смогли не только реконструировать его внешность, но и выяснить причину его ранней смерти. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

Император У-ди правил одним из государств Северного Китая – Северной Чжоу – с 560 по 578 год нашей эры. Он известен тем, что объединил Северный Китай после падения государства Северная Ци. К сожалению, его правление оборвалось внезапной смертью в возрасте 36 лет. Об этом пишет live science.

Открытие археологов

В 1996 году археологи обнаружили могилу У-ди, где обнаружили его скелет и почти полный череп. Именно из черепа ученые и извлекли ДНК, которая помогла им воспроизвести облик императора и раскрыть причину его смерти.

Инсульт как причина смерти

Согласно историческим записям, У-ди в конце жизни имел проблемы с речью и пониманием окружающих, что свидетельствовало о поражении мозга. Также у него были полузакрытые глаза и ненормальная походка, что указывало на инсульт.

Раньше существовали две версии смерти императора: отравление или неизвестная болезнь. Однако анализ ДНК окончательно развеял эти сомнения, подтвердив, что Уди умер именно из-за осложнений, вызванных инсультом.

Реконструкция лица

Благодаря ДНК учёным также удалось создать реконструкцию лица китайского императора. Оказалось, что У-ди имел карие глаза, черные волосы и темную кожу, что делает его похожим на современных жителей Северной и Восточной Азии.

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Происхождение императора

Анализ ДНК показал, что У-ди принадлежал к народу сяньбэй, кочевым племенам, жившим на территории современной Монголии и Севера Китая. Ученые полагают, что сяньбэй мигрировали на юг и там объединились с китайцами этнической группы хань.

Некоторые исследователи приписывали сяньбеям экзотическую внешность – густую бороду, высокую переносицу и желтые волосы. Однако анализ ДНК У-ди показал, что они обладали типичными чертами лица для жителей Восточной и Северной Азии.

Это исследование не только помогло раскрыть тайну смерти китайского императора У-ди, но и дало ценную информацию о происхождении и внешнем виде народа сяньбэй.

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