Ученые исследовали метеорит "Татуин", вдохновивший Джорджа Лукаса на создание планеты Скайвокеров

27 июня 1931 г. город Татауин в Тунисе был объявлен местом падения метеорита. Местные жители наблюдали за взрывом огненного шара и сотнями упавших на землю обломков.

Метеорит, получивший название татауина, был редким типом ахондрита, известного как диогенит. Диогениты – это магматические метеориты, которые образовались на глубине астероида и медленно охлаждались, в результате чего образовывались относительно крупные кристаллы, пишет Science Alert.

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Татуин не является исключением, содержит кристаллы размером до 5 мм с черными прожилками, пересекающими образец. Черные прожилки называются вызванными ударными прожилками расплава, они являются результатом высоких температур и давления, вызванных снарядом, врезаемым в поверхность материнского тела метеорита.

Наличие этих прожилок и структура зерен пироксена предполагают, что образец испытал давление до 25 гигапаскалов (ГПа). Чтобы объяснить это в перспективе, давление на дне Марианской впадины, глубочайшей части нашего океана, составляет всего 0,1 ГПа. Поэтому можно с уверенностью сказать, что этот образец испытал достаточно сильное влияние.

Оценивая спектр метеоритов и сравнивая его с астероидами и планетами в нашей Солнечной системе, было предположено, что диогениты, включая Татагуин, происходят от второго по величине астероида в нашем поясе астероидов, известного как 4 Веста.

Этот астероид обладает интересной и увлекательной информацией о ранней Солнечной системе. Многие метеориты из 4 Вести являются давними, примерно 4 миллиарда лет. Таким образом, они открывают окно в прошедшие события ранней солнечной системы, которые мы не можем оценить здесь, на Земле.

В недавнем исследовании исследователи проанализировали 18 диогенитов, в том числе Татауин, все из 4 Вести. Они применили методы радиометрической аргон-аргоновой датировки, чтобы определить возраст метеоритов.

Это основано на рассмотрении двух разных изотопов (версий элементов, ядра которых содержат больше или меньше частиц, называемых нейтронами). Мы знаем, что определенный изотоп аргона в образцах увеличивается с возрастом с известной скоростью, что помогает ученым оценить возраст образца путем сравнения соотношения между двумя разными изотопами.

Команда также оценила деформацию, вызванную столкновениями, которые называются ударными событиями, используя метод электронного микроскопа, называемый дифракцией обратного рассеяния электронов.

Благодаря сочетанию методов возрастной датировки и техники микроскопа, исследователям удалось составить карту времени событий столкновения с 4 Вестой и ранней Солнечной системой. Исследование показывает, что 4 Веста подвергалась постоянным ударам до 3,4 миллиардов лет назад, когда произошла катастрофа.

Это катастрофическое событие, вероятно еще одно столкновение астероида, привело к появлению нескольких меньших астероидов из груды обломков, известных как "вестоиды". Разгадывание крупномасштабных ударных событий, таких как это, раскрывает враждебный характер ранней Солнечной системы.

Эти меньшие тела испытали дальнейшие столкновения, которые привели к тому, что материал летел на Землю в течение последних 50-60 миллионов лет, включая огненный шар в Тунисе.

В конце концов, эта работа показывает важность исследования метеоритов – удары сыграли немаловажную роль в эволюции астероидов в нашей Солнечной системе.

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