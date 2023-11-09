Ученые нашли древнейшую черную дыру во вселенной (фото)

Исследователи из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики и Йельского университета обнаружили древнейшую черную дыру во Вселенной. Она образовалась только через 470 миллионов лет после Большого взрыва, когда Вселенной было всего 13,2 миллиарда лет.

Черная дыра имеет массу в 10 раз больше черной дыры в нашем Млечном Пути и, как полагают, весит от 10% до 100% массы всех звезд в своей галактике, сообщает AВСnews.

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Ученые обнаружили черную дыру с помощью двух космических телескопов: James Webb Space Telescope и Chandra. Они использовали технику под названием гравитационное линзирование, чтобы увеличить область космоса, где расположена галактика UHZ1 и ее черная дыра.

Исследователи считают, что черная дыра образовалась из колоссальных облаков газа, разрушившихся в галактике, расположенной рядом с галактикой со звездами. Две галактики слились, и черная дыра одержала верх.

Это открытие подтверждает теорию, что сверхмассивные чёрные дыры существовали на заре Вселенной. Она также дает новое представление о том, как формируются черные дыры и как они развиваются со временем.

Ранее в NASA опубликовали записи о том, как "звучат" объекты Солнечной системы.

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