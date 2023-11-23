Ученые нашли 'эликсир жизни', замедляющий старение

Исследователи из Колумбийского университета обнаружили, что обычное питательное вещество, содержащееся в повседневной пище, может быть ключом к долгой и здоровой жизни.

Питательное вещество, о котором идет речь, - таурин, природная аминокислота, выполняющая ряд основных функций в организме, включая регулирование роста костей, иммунной функции, ожирения и нервной системы.

В исследовании, опубликованном в журнале Science, исследователи обнаружили, что добавки таурина могут увеличить продолжительность жизни на 12 процентов у разных видов, включая мышей, обезьян и червей.

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На клеточном уровне добавка таурина также уменьшила количество "клеток-зомби" (старых клеток, которые могут вызвать воспаление), увеличила количество стволовых клеток в некоторых тканях, уменьшила повреждение ДНК и улучшила производительность клеток, производящих энергию.

У людей более высокие уровни таурина связаны с лучшими результатами для здоровья, включая меньше случаев диабета 2 типа, снижение ожирения, снижение гипертонии и снижение уровня воспаления.

Команда также обнаружила, что уровень таурина повышается в результате физических упражнений, особенно у ведущих активный образ жизни, сообщает Newsweek.

Какое именно количество таурина нужно для значительного улучшения здоровья, до сих пор неясно. Однако исследователи предполагают, что это может быть около 3 г в день.

Эти результаты являются увлекательными, но требуются дополнительные исследования, чтобы определить, как можно ли использовать добавки таурина для улучшения здоровья и продолжительности жизни человека в будущем.

Вот некоторые рекомендации по тому, как увеличить потребление таурина:

Добавьте в свой рацион большее количество продуктов животного происхождения, таких как мясо, рыба, молочные продукты и яйца.

Включите в свой рацион моллюски, имеющие высокий уровень таурина.

Принимайте добавки таурина, но только по рекомендации врача.

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