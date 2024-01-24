Ученые нашли фрагменты звездного труда античного астронома Гиппарха, считавшегося утраченным

Исследователи обнаружили фрагменты звездного каталога, созданного древнегреческим астрономом Гиппархом. Это открытие важно, поскольку оно опровергает распространенную теорию о том, что звездный каталог Птолемея был в значительной степени копией предыдущей работы Гиппарха.

Фрагменты нашли в средневековом палимпсесте Codex Climaci Rescriptus, где звездный каталог намеренно стерли, чтобы освободить место для более поздних средневековых записей. Исследователи из CNRS, Университета Сорбонны и Тиндейл-хауса (ассоциированного с Кембриджским университетом) восстановили стертые фрагменты с помощью многоспектральной визуализации. Об этом пишет Greek Reporter.

Эта методика позволила исследователям увидеть пропавшие буквы и символы под слоем более поздних записей. Фрагменты датированы вторым веком до нашей эры, что делает их древнейшим всеобъемлющим звездным каталогом в западном мире.

Обнаруженные фрагменты демонстрируют, что наблюдения Гиппарха за созвездиями отличаются от наблюдений Птолемея. Наблюдения Гиппарха, сделанные примерно на 400 лет раньше, оказались более точными.

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Это открытие имеет важные последствия для нашего понимания античной астрономии. Оно показывает, что Гиппарх был не просто предшественником Птолемея, но и выдающимся астрономом, внесшим значительный вклад в развитие этой науки.

Открытие также подчеркивает важность переоценки исторических предположений. Оно побуждает к дальнейшему изучению различий между небесными наблюдениями Гиппарха и Птолемея.

Напомним, ученые случайно завязали самый маленький и тугой узел, состоящий только из 54 атомов.

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