Ученые назвали причины постоянной усталости

Ученые из Национального института неврологических расстройств и инсульта (США) под руководством Авиндра Натха сделали значительный шаг в понимании миалгического энцефаломиелита/синдрома хронической усталости (ME/CFS).

Исследование, опубликованное в журнале Science, дает четкое представление, что подобный синдром – это не вымысел, а биологически обоснованное заболевание, имеющее четкие различия в активности мозга, иммунных реакциях и других аспектах по сравнению со здоровыми людьми.

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Это открытие несет значительное облегчение для людей, борющихся с синдромом хронической усталости, ведь оно предоставляет научную основу для понимания их состояния.

Исследование охватило 17 человек с таким синдромом и 21 здорового человека. Результаты показали:

Снижение активности в областях мозга, связанных с контролем движения. Это может объясниться усталостью после нагрузки, которая является одним из основных симптомов ME/CFS.

Повышенную частоту сердечных сокращений и нарушение АД. Это свидетельствует об аномалиях вегетативной нервной системы.

Повышенный уровень белка PD-1 на Т-клетках. Это может свидетельствовать о том, что иммунная система пытается бороться с неизвестным возбудителем.

Ученые предполагают, что синдром хронической усталости может быть, прежде всего, болезнью мозга, где сигналы "стоп" ограничивают физическую активность.

Напомним, раньше мы рассказывали, как правильно медитировать, если вы начинающий.

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