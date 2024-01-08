Ученые обнаружили, что курение влечет за собой уменьшение мозга

Исследование Вашингтонского университета показывает, что курение уменьшает мозг и ускоряет его старение. Процесс необратим даже после отказа от никотина.

Исследование проводили учёные Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Отказ от курения предотвращает дальнейшую потерю мозговой ткани, но все же прекращение курения не возвращает мозг к исходному размеру, сообщает SciTechDaily.

Исследование помогает объяснить, почему курильщики подвергаются высокому риску возрастного снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера. Размер мозга и поведение относительно курения являются наследственными. Около половины риска курения человека можно объяснить его генами.

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Связь между курением и объемом мозга зависела от дозы: чем больше пачек человек выкуривает в день, тем меньше объем его или его мозга. Исследователи определили последовательность событий: генетическая предрасположенность приводит к курению, что приводит к уменьшению объема мозга.

Уменьшение объема мозга соответствует ускоренному старению. Старение и курение являются факторами риска деменции.

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