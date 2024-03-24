Ученые обнаружили, что средиземноморская диета может замедлить старение мозга

Кто из нас не мечтает о том, чтобы сохранить острый ум и четкую память на долгие годы? Оказывается, правильное питание может сыграть в этом ключевую роль.

Исследователи из Эдинбурга выяснили, что пожилые люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, имеют лучшие когнитивные способности, чем те, кто питается иначе, пишет medicalanswers.com.

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Секрет прост:

Ешьте много зелени, фруктов, овощей, оливкового масла и бобовых.

Ограничит потребление сладостей, жареных продуктов и обработанной пищи.

Почему это так важно?

Средиземноморская диета богата магнием и фолатами, которые необходимы для здоровья мозга. Эти питательные вещества помогают:

Улучшить память и концентрацию.

Снизить риск развития деменции.

Сохранить ясность ума.

Хорошая новость в том, что никогда не поздно начать правильно питаться. Даже если вы уже в пожилом возрасте, переход на средиземноморскую диету может помочь вам улучшить когнитивные способности и сохранить острый разум на долгие годы.

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