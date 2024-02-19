Ученые обнаружили на Капри часть украшения нимфея императора Тиберия

В Голубой пещере у побережья Капри, Италия, исследователи по управлению археологии, изобразительного искусства и ландшафта Неаполя обнаружили неожиданную находку - каменную глыбу.

Эта пещера размерами 60 метров в длину и 25 метров в ширину имеет узкий вход, через который можно пройти только при приливе и отливе. В прошлом она служила частным местом для купания императора Тиберия.

Об этом пишет Heritage Daily.

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Подводные раскопки обнаружили разнообразные сокровища, включая статуи римских богов, экспонирующихся сейчас в музее в Анакапре. Найденная каменная глыба, погруженная на глубину 3 метра, считается частью украшения императорского нимфея.

Для поднятия артефакта на поверхность использовали воздушные шары, а сейчас он перевезен в порт Капри для дальнейших исследований.

Напомним, в Израиле обнаружили римскую военную базу в возрасте 1800 лет: поражает масштабами.

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