Ученые обнаружили новые опасности от курения электронных сигарет

Вейпинг может вызвать широкий спектр неблагоприятных последствий для здоровья, включая головные боли, беспокойство, кашель, сердцебиение и повышенный пульс.

Эти выводы были сделаны в новом исследовании, опубликованном в Journal of Public Health. Исследователи опросили 4695 нынешних и бывших пользователей электронных сигарет и обнаружили, что 78,9 процента из них сообщили о неблагоприятных последствиях для здоровья в течение шести часов после вейпинга, пишет Newsweek.

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Чаще всего сообщалось о головной боли, беспокойстве и кашле. Приблизительно 1 из 8 сообщил о сердцебиении, а 1 из 5 сообщил о значительно более высоком пульсе.

Авторы исследования отмечают, что из-за характера исследования они не могут утверждать наверняка, сами ли электронные сигареты приводили к этим последствиям. Однако они утверждают, что исследование является важным взглядом на потенциальные побочные последствия вейпинга.

"Медицинские работники должны знать об этих потенциальных неблагоприятных событиях при оценке симптомов пациента и должны посоветовать пациентам, которые используют электронные сигареты, рассмотреть вопрос о прекращении или сокращении потребления электронных сигарет", – пишут авторы научной работы.

"Нужно провести дополнительные исследования, которые послужат основой для принятия нормативных указаний, не поощряющих или запрещающих использование продуктов с характеристиками, повышающими риск побочных эффектов", - добавили ученые.

Результаты исследования вызывают серьезную обеспокоенность по поводу влияния электронных сигарет на здоровье. Хотя вейпинг часто рассматривается как более безопасная альтернатива курению, это не означает, что у него нет рисков.

Ранее ученые обнаружили, что курение влечет за собой уменьшение мозга.

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